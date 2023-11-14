В Петербурге окажут правовую помощь детям в 80 пунктах консультирования

Центры консультирования будут работать в образовательных учреждениях, в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Дети и их родители смогут получить бесплатную правовую помощь 20 ноября в Петербурге, для этого организуют 80 пунктов консультирования. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований ГУ Минюста России по Петербургу и Ленобласти Ульви Алиев.

"Всероссийский день оказания правовой помощи детям пройдет на более чем 80 площадках. Мероприятия состоятся в очной форме, но проведение мероприятий не ограничится только одним днем, некоторые площадки, такие как Северо-Западный институт управления РАНХиГС или Государственный университет морского и речного флотам имени Макарова, будут проводить [их] в течение трех дней", - рассказал он.

Как напомнил Алиев, День оказания правовой помощи направлен на решение вопросов воспитания правовой культуры, формирования уважительного отношения к законодательству, правил поведения в обществе, а также понимания своих прав и обязанностей. Центры консультирования будут работать в образовательных учреждениях, в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения, с подробным перечнем можно ознакомиться на сайте ГУ Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как добавила уполномоченный по правам ребенка в Санкт Петербурге Анна Митянина, одним из ключевых мероприятий также станет конференция молодежных объединений, где планируется обсудить проблемы детей. По ее словам, дети чаще всего обращаются с вопросами трудоустройства, поступления в учебные учреждения, а родители - по темам лекарственного обеспечения и оказания образовательных услуг, растет количество вопросов по урегулированию конфликтов.