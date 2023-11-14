В Химках отреставрируют 12 парков и скверов площадью в 200 гектаров

В том числе в рамках проекта губернатора "Парки в лесу" облагородят Химкинский лесопарк

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Семь парков и пять скверов общей площадью более чем в 200 га отреставрируют в Химках к 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В Химках к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров. В том числе в рамках проекта губернатора "Парки в лесу" облагородят самую большую зеленую зону округа - Химкинский лесопарк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошедшие программу благоустройства химкинские парки пользуются популярностью и получают признание со стороны региональной власти. В частности, в рейтинге самых популярных зон отдыха Подмосковья, составляемым Министерством благоустройства Московской области, парк имени Толстого по итогам прошлой недели занял второе место - его посетили 30 тыс. человек.

В пресс-службе добавили, что в парке уже завершился первый этап реконструкции, затронувший 12 га его территории.

"Парк Толстого - центральный в Химках и традиционно самый посещаемый среди наших жителей. Этой осенью мы завершили первый этап его благоустройства: в парке новая аллея, дорожки, скамейки, установлено колесо обозрения, обустроены детские и спортивные площадки, а также скейт-парк", - отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его цитирует пресс-служба.

На втором этапе реконструкции в парке модернизируют смотровую площадку, на пляже появятся пандусы, гамаки, стулья, качели, зона тихого отдыха с деревянным настилом, площадки для волейбола и воркаута, раздевалки и душевые кабины, детская площадка для игры с песком и водой, добавили в пресс-службе.