14 ноября, 13:48

В Химках отреставрируют 12 парков и скверов площадью в 200 гектаров

В том числе в рамках проекта губернатора "Парки в лесу" облагородят Химкинский лесопарк

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Семь парков и пять скверов общей площадью более чем в 200 га отреставрируют в Химках к 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"В Химках к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров. В том числе в рамках проекта губернатора "Парки в лесу" облагородят самую большую зеленую зону округа - Химкинский лесопарк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошедшие программу благоустройства химкинские парки пользуются популярностью и получают признание со стороны региональной власти. В частности, в рейтинге самых популярных зон отдыха Подмосковья, составляемым Министерством благоустройства Московской области, парк имени Толстого по итогам прошлой недели занял второе место - его посетили 30 тыс. человек.

В пресс-службе добавили, что в парке уже завершился первый этап реконструкции, затронувший 12 га его территории.

"Парк Толстого - центральный в Химках и традиционно самый посещаемый среди наших жителей. Этой осенью мы завершили первый этап его благоустройства: в парке новая аллея, дорожки, скамейки, установлено колесо обозрения, обустроены детские и спортивные площадки, а также скейт-парк", - отметил глава Химок Дмитрий Волошин, его цитирует пресс-служба.

На втором этапе реконструкции в парке модернизируют смотровую площадку, на пляже появятся пандусы, гамаки, стулья, качели, зона тихого отдыха с деревянным настилом, площадки для волейбола и воркаута, раздевалки и душевые кабины, детская площадка для игры с песком и водой, добавили в пресс-службе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация