Мезенцев заявил, что выставка-форум "Россия" на ВДНХ подтверждает готовность РФ к диалогу

Государственный секретарь Союзного государства высоко оценил павильон "Росатома"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Широта экспозиций, представленных на выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ, подтверждает готовность РФ вести диалог со всеми дружественными ей странами. Об этом заявил журналистам на выставке государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Набор удивительных экспонатов, те павильоны, те экспозиции субъектов федерации подтверждают, что Россия открыта миру, что Россия подтверждает готовность к ведению диалога со всеми, кто готов поддерживать ее политику, кто желает нам добра, кто готов выстраивать с Россией отношения взаимовыгодные, партнерские и равноправные", - отметил Мезенцев.

В этом контексте он обратил особое внимание на систему "особых, уникальных отношений" с Белоруссией.

Мезенцев высоко оценил павильон "Росатома". "Очень важно, что в этом павильоне представлена наша единая история, история становления ядерного щита России, история достижений", - указал госсекретарь СГ.

Здесь он отметил символичность того, что чуть меньше двух недель назад президент Белоруссии Александр Лукашенко принял из рук гендиректора "Росатома" паспорт Белорусской АЭС (БелАЭС), который свидетельствует о готовности объекта к промышленной эксплуатации. "Такие примеры сотрудничества - наилучший показатель того, как мы, Россия и Беларусь, можем сделать большее, когда наши дружественные страны вместе. Безусловно, и страны СНГ, и страны, которые объединены Евразийским экономическим союзом", - подчеркнул Мезенцев.

Он также сообщил, что приедет на выставку "еще не один раз". "Вместе с коллегами из Беларуси будем обсуждать форматы проведения мероприятий Союзного государства, которые могут пройти здесь, на этой выставке", - добавил госсекретарь СГ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.