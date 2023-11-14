14 ноября, 15:00
Статья

Уточнение в закон о выборах и ограничения на границе Финляндии с РФ. Главное за 14 ноября

Артем Коротаев/ ТАСС
© Артем Коротаев/ ТАСС

Уточнение в закон о выборах президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий несколько положений о процедуре выборов президента РФ. Документ разъясняет требования фото- и видеосъемки на избирательных участках, закрепляет запрет на предвыборную агитацию на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. В законе также прописан порядок проведения голосования за рубежом.

Ограничение движения на границе Финляндии с РФ

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна начинает подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией. По ее словам, власти опасаются возможного роста числа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также допустил возможность закрытия отдельных или даже всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией и размещение единого пункта приема соискателей убежища. 

Повышение военных пенсий

Госдума приняла закон о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года. Новые нормы позволят увеличить реальный размер выплаты на 4,5%. Повышение коснется 2,7 млн. военных пенсионеров.

Предотвращение теракта в Челябинске

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали мужчину, который планировал теракт в одном из административных зданий города. По данным управления, он является сторонником идеологии украинской националистической организации. Суд заключил подозреваемого под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело.

Установка комплекса для подавления БПЛА в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево установили систему защиты от беспилотников для обеспечения безопасности полетов. Радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" сможет обнаружить низколетящие цели, классифицировать их и создать помехи для подавления. Система работает с использованием ПО "Лаборатории Касперского" с искусственным интеллектом. В Шереметьево отметили, что средства подавления комплекса могут применяться только на беспилотники, воздействие на воздушные суда исключены. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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