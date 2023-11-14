14 ноября, 14:10

На Ставрополье количество случаев кори превысило 200

По данным замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ирины Ковальчук, основную долю заболевших составляют дети

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 200 случаев кори зарегистрировали на Ставрополье в 2023 году, сообщила журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставрополью Ирина Ковальчук.

"С марта отмечается регистрация случаев кори. По данным официальных статистических форм, в крае зарегистрировано с марта по октябрь 199 случаев кори. В ноябре текущего года в Ставропольском крае зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая кори. Среди заболевших 70% составляют дети в возрасте до 17 лет, чаще всего заболевают дети младших возрастных групп - от 0 до 6 лет", - сказала она.

По данным управления, около половины всех случаев заболевания в крае - завозные. Чаще всего заболевшие приезжают из соседних регионов, где отмечается неблагополучная ситуация по кори. "Заболевает, в основном, непривитое население. Среди непривитых основную долю составляют дети, непривитые по причине отказа родителей от прививок. Как показывает анализ, родители детей при этом, как правило, привиты", - отметила Ирина Ковальчук.

В предыдущие два года на Ставрополье случаев кори не регистрировалось. Как сообщали ранее в Минздраве региона, первый в крае случай кори в 2023 году зарегистрировали в марте у прибывшей на отдых туристки. По информации краевого управления Роспотребнадзора, у большинства заболевших в регионе корь протекает в среднетяжелой форме. Есть единичные случаи заболевания у привитых людей, у них оно протекает в легкой форме и лечится амбулаторно. В регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия, среди родителей непривитых детей проводится информационная работа.

  

Теги:
РоссияСтавропольский край
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