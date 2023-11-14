Верховный суд РФ разъяснил, когда самовольные постройки подлежат сносу или сохранению

В разъяснениях говорится, что само по себе отсутствие разрешения на строительство не может являться единственным основанием для сноса

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России подготовил разъяснения о том, в каких случаях самовольные постройки подлежат сносу, а в каких - сохранению. Проект постановления, рассмотренный на заседании пленума, был подготовлен судьями нескольких коллегий Верховного суда совместно с профильными ведомствами и учитывает изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ в 2018 году.

Снос как крайняя мера

Как отметила судья Верховного суда РФ Людмила Калинина, в подготовленном проекте "находит развитие концептуальный подход к сносу самовольной постройки как к мере ответственности, применяемой в крайних случаях, с одновременной направленностью на сохранение объектов, которые можно сохранить либо реконструировать, привести с соответствие с правилами и требованиями, за исключением случаев, когда их использование действительно опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры".

В разъяснениях говорится, что "последствиями возведения самовольной постройки являются ее снос или приведение в соответствие с установленными требованиями <...>, если судом не будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о возможности ее сохранения".

"Исходя из принципа пропорциональности, снос объекта самовольного строительства является крайней мерой государственного вмешательства в отношения, связанные с возведением (созданием) объектов недвижимого имущества, а устранение последствий допущенного нарушения должно быть соразмерно самому нарушению, не создавать дисбаланса между публичным и частным интересом, приводящего к нарушению устойчивости хозяйственного оборота и причинению несоразмерных убытков", - говорится в проекте постановления.

Так, одним из признаков самовольной постройки является отсутствие разрешения на строительство, отметил пленум. Но необходимость сноса самовольной постройки, построенной без разрешения на строительство, должна обуславливаться и обстоятельствами, связанными с несоответствием требованиям безопасности и нарушениями прав третьих лиц. Само по себе отсутствие разрешения на строительство не может являться единственным основанием для сноса.

"Возведение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома без разрешения на строительство либо до направления уведомления о планируемом строительстве не является основанием для признания его самовольной постройкой, если такой объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушает прав иных лиц", - пояснил пленум.

Существенность нарушений

Как отметили представлявшие проект судьи-докладчики, в нем максимально постарались исключить формальный подход к вынесению судами решений в отношении самовольных построек. Так, одним из признаков самовольной постройки является нарушение градостроительных и строительных норм и правил, но суду следует оценить их существенность. Например, существенным нарушением является возведение объекта индивидуального жилищного строительства, превышающего по числу этажей допустимые параметры, включенные в Градостроительный кодекс (не более трех этажей с общей высотой не более 20 м).

Вместе с тем, "с учетом конкретных обстоятельств дела, допущенное при возведении постройки незначительное нарушение градостроительных и строительных норм и правил - например, в части минимальных отступов от границ земельных участков или максимального процента застройки в границах земельного участка, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом несущественным и не препятствующим возможности сохранения постройки".

Право на исправление

Одним из ключевых в проекте стало разъяснение о том, что независимо от того, заявлено ли истцом требование о приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями либо только требование о сносе, суд должен вынести на обсуждение сторон вопрос об устранимости допущенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил или нарушения ограничений, связанных с пользованием земельным участком.

При установлении такой возможности суд выносит решение, предусматривающее оба возможных способа - либо снос, либо приведении ее в соответствие с установленными требованиями, и указывает сроки их исполнения. Выбор способа исполнения решения суда определяется должником. В срок, установленный для сноса самовольной постройки, он обязан это сделать либо представить в орган местного самоуправления утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию постройки, а в отношении объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов - уведомление о планируемой реконструкции.

В течение срока, установленного для приведения самовольной постройки в соответствие с требованиями, должник вправе произвести необходимые работы по реконструкции и обратиться за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в отношении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома - с уведомлением об окончании реконструкции.

Пленум также отметил, что вступившее в силу решение суда об удовлетворении иска о сносе самовольной постройки является основанием для внесения записи в ЕГРН о прекращении права собственности на нее независимо от фактического сноса. Это исключит возможные злоупотребления, когда объект может передаваться из рук в руки в целях неисполнения решения суда.

Актуальность разъяснений

В разъяснениях пленума говорится о том, кто может выступать истцом или ответчиком в спорах о самовольных постройках, особенности рассмотрения споров по строениям, где зарегистрированы и проживают граждане и ряду других вопросов, включая участие судебных приставов в обеспечении исполнения судебных решений по самовольным строениям. После обсуждения проект направлен в комиссию для внесения правок по высказанным замечаниям.

Вместе с тем, как отметил судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Виталий Горковенко, только на территории, подведомственной его суду, в 2020 году было рассмотрено 700 таких споров, в 2021 году - около 1 000, в 2022 - более 1 200 и в 2023 году продолжает расти. По его словам, разъяснения пленума снизят количество затянувшихся судебных процессов и ускорят принятие решений в отношении самовольных строений, а также станут значимыми и для граждан, "если гражданин считает, что строение, которое планируется или уже построено рядом с его собственностью, является самовольным, то он может обратиться в суд, используя эти разъяснения в качестве основы для изложения своих претензий".