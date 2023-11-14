14 ноября, 14:42

В Краснодаре после аварии восстановили электроснабжение более 20 улиц

В трех округах города произошло аварийное отключение электричества

КРАСНОДАР, 14 ноября. Специалисты возобновили подачу электричества жителям более 20 улиц Краснодара, нарушенную сразу в трех округах краевой столицы рано утром во вторник. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Авария устранена. Потребители всех трех округов запитаны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители более 20 улиц Краснодара остались без света после того, как произошло аварийное отключение электричества в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах города. Отключение света в краевой столице произошло из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВт, а также отключения ПС "ХЛ-4" и нескольких трансформаторных подстанций города. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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