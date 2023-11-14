Почти 700 человек примут участие в финале чемпионата "Профессионалы" в Петербурге

На мероприятии ожидаются делегации из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, КНР, Кувейта, Саудовской Аравии, Сирии, а также Уганды и Филиппин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Петербурге с 24 по 28 ноября. Как сообщили организаторы, почти 700 человек примут участие в финале чемпионата.

"В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум" и на дополнительных площадках пройдет финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Чемпионат проводится благодаря федпроекту "Профессионалитет", который реализуется по решению президента. За победу в финале Чемпионата поборются 687 финалистов из 62 регионов страны", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители органов власти, образовательных организаций, предприятий, а также делегаций из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, КНР, Кувейта, Саудовской Аравии, Сирии, Уганды и Филиппин.

Победители и призеры получат денежные премии. Премия для конкурсантов, занявших первые места в состязаниях, составит 300 тыс. рублей, удостоившиеся вторых мест получат по 200 тыс. рублей, а за третье место полагается 100 тыс. рублей. Кроме того, лучшие из конкурсантов получат возможность трудоустройства или прохождения стажировки на базе предприятий-партнеров Чемпионатного движения.

Главная цель мероприятия - поддержка талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей.