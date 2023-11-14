14 ноября, 14:44

Почти 700 человек примут участие в финале чемпионата "Профессионалы" в Петербурге

Пресс-служба ФИРПО
© Пресс-служба ФИРПО

На мероприятии ожидаются делегации из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, КНР, Кувейта, Саудовской Аравии, Сирии, а также Уганды и Филиппин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Петербурге с 24 по 28 ноября. Как сообщили организаторы, почти 700 человек примут участие в финале чемпионата.

"В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум" и на дополнительных площадках пройдет финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Чемпионат проводится благодаря федпроекту "Профессионалитет", который реализуется по решению президента. За победу в финале Чемпионата поборются 687 финалистов из 62 регионов страны", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители органов власти, образовательных организаций, предприятий, а также делегаций из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, КНР, Кувейта, Саудовской Аравии, Сирии, Уганды и Филиппин.

Победители и призеры получат денежные премии. Премия для конкурсантов, занявших первые места в состязаниях, составит 300 тыс. рублей, удостоившиеся вторых мест получат по 200 тыс. рублей, а за третье место полагается 100 тыс. рублей. Кроме того, лучшие из конкурсантов получат возможность трудоустройства или прохождения стажировки на базе предприятий-партнеров Чемпионатного движения.

Главная цель мероприятия - поддержка талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация