14 ноября, 14:41

Фальков объявил о завершении первого этапа интеграции вузов новых регионов РФ

Его результатом стало восстановление материально-технической базы учреждений высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Первый и основной этап интеграции вузов новых регионов России завершен. Его результатом стало восстановление материально-технической базы учреждений высшего образования, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"Поскольку у нас прошла первая масштабная приемная кампания, то в этом смысле мы видим и по количеству поступивших, и по обратной связи, можно уверенно сказать, что первый этап [интеграции вузов] завершился. Более того, хорошим результатом является то, что мы полностью восстановили материально-техническую базу вузов", - сказал Фальков.

В качестве примера он привел два университета, в которых еще год назад было невозможно вести занятия. Это Мариупольский государственный университет имени Куинджи и Приазовский государственный технический университет.

"Если вы побываете в них сегодня, то они отремонтированы, оснащаются современным оборудованием. Есть, конечно, сложности, как и у любого другого вуза, связанные со своей спецификой, но это тоже результат работы по интеграции вузовского сообщества в общее научно-образовательное пространство", - отметил Фальков. 

Теги:
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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