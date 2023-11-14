14 ноября, 14:45

Подачу тепла в Химках будут усиленно контролировать весь отопительный период

К новому отопительному сезону в округе заменили 15 участков трубопровода протяженностью более 4 км, обновили 13 котельных и 88 тепловых пунктов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Количество ремонтных бригад и спецтехники увеличили в городском округе Химки для оперативной починки возникающих неполадок на сетях теплоснабжения, усиленный режим работы в муниципалитете сохранится на весь отопительный период. Об этом сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

Глава городского округа рассказал о состоянии системы теплоснабжения в муниципалитете и программе модернизации теплосети в Московской областной думе.

"В нашем округе к центральному отоплению подключены 1 435 многоквартирных домов. Инфраструктура теплового хозяйства насчитывает 17 котельных, 99 ЦТП (центральных тепловых пунктов) и более 450 км трубопровода, по которому тепло и горячее водоснабжение поступает в дома. В прошлом году мы столкнулись с острой проблемой - перебоями в теплоснабжении. Главная причина - изношенность сетей и оборудования в тепловых пунктах. Для комплексного обновления коммуникаций при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и министерства энергетики региона разработали трехлетнюю программу по модернизации всей системы теплоснабжения Химок", - сообщил Волошин, его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.

Он рассказал, что к новому отопительному сезону в округе выполнили первый этап программы - заменили 15 участков трубопровода протяженностью более 4 км, обновили 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Локально отремонтировали более 100 км сети. На отремонтированных участках отопление и горячее водоснабжение подаются в полном объеме - без отключений. На оставшейся, старой части теплосети возникают утечки. С октября в Химках уже устранили почти 240 прорывов на трубопроводе, вывели воздух из инженерных коммуникаций почти в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах. Также в округе дополнительно переложили еще более 2 км труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах.

"Для проведения восстановительных работ на сетях в округе увеличили число ремонтных бригад с 8 до 18, а также количество спецтехники - до 57 единиц. Кроме того, управляющие компании вывели на линию 43 бригады слесарей, которые регулируют параметры отопления внутри домов. Все специалисты переведены в круглосуточный режим работы. <…> Мы знаем и понимаем, с какими трудностями сталкиваются наши жители, когда происходят прорывы. Прикладываем максимум усилий для того, чтобы исправить ситуацию. Более того, работу в подобном режиме продолжим весь отопительный период", - заверил Волошин.

В администрации уточнили, что по поручению главы округа также создан оперативный штаб по вопросам теплоснабжения в составе сотрудников администрации, управления ЖКХ, специалистов ТСК "Мосэнерго" и управляющих компаний. Они контролируют и координируют работу аварийных бригад, проводят встречи с жителями на проблемных адресах, мониторят обращения химчан на горячую линию и в социальных сетях. 

© Информационное агентство ТАСС
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