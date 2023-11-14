Путин поручил продумать совершенствование систем оповещения о ЧС

Президент считает, что при участии Российской академии наук следует "определить возможность создания единой открытой информационной системы районирования территорий по рискам возникновения чрезвычайных ситуаций"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров рассмотреть возможность совершенствования систем оповещения о чрезвычайных ситуациях и об ограничении использования земель в зонах затопления и подтопления.

"Правительству РФ совместно с МЧС России в целях совершенствования единой государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнительно рассмотреть вопрос об ограничении использования земель в зонах затопления и подтопления", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, кабинету министров необходимо рассмотреть вопрос "о совершенствовании систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также о прогнозировании угроз возникновения чрезвычайных ситуаций". Путин считает, что при участии Российской академии наук следует "определить возможность создания единой открытой информационной системы районирования территорий по рискам возникновения чрезвычайных ситуаций". На выполнение этих поручений президент отвел срок до 1 февраля 2024 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и главу МЧС Александра Куренкова.

К этому же времени правительству нужно "рассмотреть вопрос о целесообразности уточнения нормативно-правовой базы в части, касающейся проектирования сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, в том числе отнесения таких сооружений к сооружениям повышенного уровня ответственности". Еще одна задача кабинета министров - изучение "возможности использования резервов материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, при введении режима повышенной готовности".

Эти поручения Путин дал по итогам Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре. Тогда на встрече с модераторами ключевых сессий президент заявил, что в стране нужны центры, которые бы занимались мониторингом природных явлений, могли бы прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее предупреждать о них. По мнению главы государства, нужны центры, которые действуют на постоянной основе и занимаются прогнозированием и выработкой своевременных рекомендаций органам власти и гражданам, предупреждают о возможных климатических явлениях.