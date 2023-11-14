14 ноября, 15:03

В Москве введут консультативно-диагностический центр ГКБ №64 до конца 2023 года

Медучреждение возводят по новому московскому стандарту

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Отделку помещений консультативно-диагностического центра с поликлиникой ГКБ №64 завершают в Москве, объект введут в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену откроется на территории Городской клинической больницы №64 по адресу улица Вавилова, дом 61. В настоящее время на площадке ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, завершается внутренняя чистовая отделка, полностью выполнена поставка медицинского оборудования (маммограф, ЦСО, рентгенографическая цифровая система), запланирована поставка МРТ, КТ. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году", - сказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что медучреждение возводят по новому московскому стандарту. Фасады здания оформят пилонами и вертикальными ребристыми панелями из стеклофибробетона. В поликлинике разместят зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов, выдачи рецептов, аптеку, кабинеты врачей-специалистов.

Также здесь предусмотрены помещения терапевтического отделения, отделения профилактики, зона функциональной диагностики, эндоскопии, дневной стационар на 10 коек, зона реабилитации и зона патронажной службы. Наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты - на верхних этажах здания.

Кроме того, в поликлинике оборудуют комнаты отдыха и комнаты психологической разгрузки для медиков. Кабинеты оснастят эргономичной мебелью. Для пациентов создадут зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. В учреждении предусмотрена новая система навигации.

В поликлинике будут установлены МРТ, КТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики (системы мониторинга артериального давления, ЭКГ, 12-канальные электрокардиографы) и другое необходимое современное диагностическое оборудование. 

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