14 ноября, 15:06

Школьные музеи России и Белоруссии откроют в Москве выставку о боевом пути 158-й дивизии

Экспозиция начнет работу в Музее Победы 21 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Поисковый отряд и школьные музеи Тверской области, Москвы и Белоруссии 21 ноября представят в Музее Победы совместную выставку, посвященную истории боевого пути 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дивизии. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Выставка подготовлена в рамках программы "Школьный музей Победы" музеями образовательных учреждений России и Республики Беларусь. <…> Она посвящена истории боевого пути 158-й стрелковой Лиозненско-Витебской дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии", - сказали в музее.

Центральное место в экспозиции займет портрет и дневник красноармейца Абрама Левина, в ходе Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции он закрыл своим телом амбразуру пулемета. Также посетители увидят военную форму командира 879-го стрелкового полка Константина Томина, записную книжку "Саперное дело", принадлежащую саперу дивизии Василию Авдееву, которую он лично передал в школьный музей.

В выставку войдут и экспонаты, найденные поисково-исследовательским объединением "Память поколений" на местах боев 158-й стрелковой дивизии, это личные вещи бойцов, карты-схемы, солдатские медальоны, ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и другие находки.

Кроме этого, организаторы планируют рассказать о работе поисковиков в Белоруссии, как они находят родственников погибших бойцов, об уникальных экспонатах, хранящихся в музее соседнего государства, о сотрудничестве музеев двух стран. Отмечается, что представители Тверской области участвуют в подобном проекте впервые.

Выставка "Подвиг великий и вечный" откроется в Музее Победы в Москве 21 ноября и завершит свою работу 6 декабря. 

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