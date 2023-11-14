14 ноября, 15:14,
обновлено 14 ноября, 15:23

Для выпускников дальневосточных вузов могут упростить получение гражданства РФ

Доклад по этому вопросу президент России Владимир Путин ждет до 15 декабря

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить возможность в упрощенном порядке предоставлять гражданство иностранцам - выпускникам дальневосточных вузов по аналогии с процедурой, уже действующей для отличников. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

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"Рассмотреть вопрос о распространении процедуры приема в гражданство РФ в упрощенном порядке, действующей в отношении получивших диплом с отличием выпускников образовательных организаций высшего образования, на всех выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в тексте.

Доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 декабря.

Людям, с отличием очно окончившим российский вуз с госаккредитацией, не нужно соблюдать некоторые требования при подаче заявлений о приеме в российское гражданство. Среди них - нормы о постоянном проживании в России в течение пяти лет со дня выдачи вида на жительство, о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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