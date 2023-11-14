В "Аптекарском огороде" в Москве появились новые редкие тропические орхидеи

Посетители ботанического сада смогут увидеть цветение орхидей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые редкие тропические орхидеи появились в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, посетители смогут увидеть их цветение, сообщила пресс-служба сада.

"В Пальмовой оранжерее в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" только что представили новые редкие тропические орхидеи <...>. Ценные коллекционные растения находятся в стеклянных витринах. В числе цветущих орхидей: венерины башмачки, дендробиумы, масдеваллии, ванды с воздушными корнями, орхидеи-тюльпаны, орхидеи-лодочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России - более 1 тыс. видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Коллекция постоянно пополняется.