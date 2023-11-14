14 ноября, 15:17

В "Аптекарском огороде" в Москве появились новые редкие тропические орхидеи

Посетители ботанического сада смогут увидеть цветение орхидей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые редкие тропические орхидеи появились в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, посетители смогут увидеть их цветение, сообщила пресс-служба сада.

"В Пальмовой оранжерее в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" только что представили новые редкие тропические орхидеи <...>. Ценные коллекционные растения находятся в стеклянных витринах. В числе цветущих орхидей: венерины башмачки, дендробиумы, масдеваллии, ванды с воздушными корнями, орхидеи-тюльпаны, орхидеи-лодочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России - более 1 тыс. видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Коллекция постоянно пополняется. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация