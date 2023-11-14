Акцию в Подмосковье посвятят подвигу кубанских казаков при обороне Москвы в 1941 году

В рамках мероприятия состоится торжественный митинг, возложение венков и цветов к памятнику, а также показательные выступления по рубке шашкой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Патриотическая акция "День памяти подвига кубанских казаков при обороне Москвы в ноябре 1941 года" состоится в деревне Федюково Волоколамского городского округа 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей.

"В патриотической акции примут участие представители правительства Москвы, Московской области, Министерства обороны Российской Федерации, делегации Краснодарского края, Кубанского землячества, войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", студенты Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), а также учащиеся кадетских корпусов и кадетских классов казачьей направленности. В рамках мероприятия состоится торжественный митинг, возложение венков и цветов к памятнику. Завершится акция показательными выступлениями по рубке шашкой", - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы совместно с Московским домом национальностей и региональной общественной организацией "Кубанское землячество".