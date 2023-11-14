В Союзном государстве обратились к генпрокурорам РФ и Белоруссии по экстрадиции Гунько

Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев заявил, что "не раздумывая", подписал бы подобный запрос при достаточной нормативной базе организации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Постоянный комитет Союзного государства (СГ) обратился к генеральным прокурорам России и Белоруссии по вопросу экстрадиции украинского националиста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Об этом в беседе в студии ТАСС в Координационном центре правительства на выставке-форуме "Россия" заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

В сентябре вокруг 98-летнего мужчины возник скандал после того, как его приветствовали в парламенте Канады во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы обратились в адрес генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова, в адрес генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Ивановича Шведа с запросом на проведение необходимых действий по экстрадиции Гунько", - сказал Мезенцев.

Мезенцев уверен, что такую позицию разделяет абсолютное большинство россиян и белорусов, "всех честных людей, кто не допускает слома базовых положений нравственной шкалы, на которых мы выросли, кто готов защищать историческую правду, сохранять историческую память".

"Если бы нормативная база Союзного государства позволяла обеспечить экстрадицию Ярослава Гунько, чтобы было проведено обоснованное расследование тех преступлений, в которых он участвовал, как и тысячи его сослуживцев, я бы, как сын участника Великой Отечественной войны, безотлагательно подписал этот запрос, не раздумывая", - подчеркнул госсекретарь СГ.

Мезенцев напомнил, что на совместной коллегии Министерств обороны РФ и Белоруссии глава российского ведомства Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин поддержали позицию о необходимости "безусловной экстрадиции" Гунько и проведения правовых и судебных процедур по тем преступлениям, в которых он участвовал.

Госсекретарь заявил, что организованная канадским парламентом "акция" с приглашением Гунько демонстрирует не только двойные стандарты Запада, но и "попрание всех общечеловеческих норм и "самовыключение" из базовых норм и принципов гуманизма". "Многие, кто задумал эту акцию, в самом худшем смысле слова "акцию", должны по итогам осознавать чувство стыда и огромной вины не только перед жертвами Втором мировой войны, но и перед теми, кто своим долгом считает особое уважение к живущим ныне солдатам Победы", - считает он. По словам Мезенцева, произошедшее в парламенте Канады ломает ценностные ориентиры для западной молодежи.

Об инцидент в канадском парламенте

После инцидента с приветствием украинского националиста в канадском законодательном органе глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата) парламента Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявляли, что публичное восхваление Гунько "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", а российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".