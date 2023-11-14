Россияне-призеры олимпиад из иностранных сборных смогут получить льготы в вузах

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, предполагающий особые правила приема в российские вузы для граждан России - победителей и призеров международных олимпиад в составе команд иностранных государств

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому граждане РФ из числа победителей и призеров международных олимпиад, входящие в состав сборных команд иностранных государств, получат право поступать в российские вузы без вступительных испытаний. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно проекту поправок в закон "Об образовании в РФ", члены иностранных сборных, которые являются гражданами РФ и проживают за рубежом, смогут поступать на программы бакалавриата и специалитета. Перечень международных олимпиад, на победителей которых будут распространяться особые правила приема, утвердит правительство РФ. На сегодняшний день такая льгота распространяется на победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад из состава сборной России.

По мнению авторов проекта, предлагаемая инициатива "позволит усовершенствовать механизм выявления и поддержки талантливых детей, находящихся в особой связи с РФ, и сделать их интеллектуальный, духовный потенциал востребованным для реализации целей научно-технологического и социально-экономического развития России".