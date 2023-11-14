Глава МЧС РФ прокомментировал процесс эвакуации россиян из Газы

По словам Александра Куренкова, оперативная группа ведомства в Египте будет работать до тех пор, пока последний гражданин России не покинет палестинский анклав

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Оперативная группа МЧС России в Египте в районе КПП "Рафах" будет работать до тех пор, пока последний россиянин не покинет сектор Газа. Об этом сообщил ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

"Мы будем летать, двигаться, а работа всей передовой группы МЧС будет продолжаться столько, сколько нужно. До последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать этого одного человека, российского гражданина", - сказал он. Глава МЧС подчеркнул, что и операция по эвакуации россиян из Газы будет считать успешной лишь тогда, когда ее территорию покинет последний гражданин России.

Куренков отметил, что МЧС полностью отработало маршрут от КПП "Рафах" до аэропорта Домодедово, воздушный мост между Москвой и Каиром организован и будет работать на постоянной основе столько, сколько потребуется. Кроме того, он добавил, что есть разрешение на пролет российских самолетов над странами, которые приходится пролетать в ходе эвакуации. По словам министра, в Каире находятся в настоящее время два самолета Ил-76, и если будет возможность, МЧС сможет сразу же перебросить в РФ как минимум 300 человек.

Передовая группа ведомства работает на пункте пропуска постоянно для оказания помощи выходящим россиянам. "Работают абсолютно слаженно, механизм выверен", - подчеркнул Куренков. Передовая группа, как и сейчас, в данную минуту, работает на КПП "Рафах".

О состоянии эвакуированных россиян

Россияне, покидающие сектор Газа, помимо обезвоживания испытывают психологическую перегрузку, сообщил Куренков.

"Что касается их физического состояния, многие обезвожены, у них просто не было возможности полноценно и достаточно пить воды. Также у них психологическая перегрузка. Люди выходят из зоны боевых действий, в рамках зоны боевых действий человек начинает задумываться о том, проснется он завтра или нет. Это большая перегрузка для гражданских людей", - сказал он. Министр пояснил, что военнослужащие к этому себя готовят морально, возможно, всю жизнь. "Для женщин, тем более для детей, подростков - это высочайшая перегрузка, они все это видели собственными глазами", - добавил глава МЧС.

Граждане РФ проделывают тяжелый путь - сначала на КПП "Рафах", оттуда их автобусами, арендованными российскими дипломатами, везут в Каир. Министр уточнил, что от КПП до Каира автотранспортом добираться порядка восьми часов. Помощь россиянам оперативная группа МЧС начинает оказывать уже непосредственно на КПП, в Каире их ждут арендованные посольством РФ номера в гостинице, там же развернут и штаб МЧС. "Когда люди приезжают после восьмичасового автомобильного марша, тем более там есть дети, в первую очередь, наверное, о чем они мечтают, элементарно помыться", - рассказал Куренков.

После отдыха в Каире людей самолетами Ил-76 доставляют в Домодедово, где также развернут оперативный штаб, а в оказании содействия задействовано достаточно большое количество ведомств: это и таможенная, и пограничная службы, МВД, Минздрав, МИД, правительство Московской области. "Люди прилетают на территорию Московской области, и они размещаются в ПВР на территории Московской области. Все обеспечение берет на себя Московская область как субъект непосредственного пребывания этих беженцев", - сказал Куренков. Он подчеркнул, что вся необходимая помощь будет оказана. "Работа будет проведена, все указания президент Российской Федерации дал, правительство работает", - отметил глава МЧС. По его словам, и российские спасатели, и дипломаты, обеспечивающие эвакуацию, работают слаженно, тем более, что ситуации у людей бывают разные, у кого-то просрочены документы. "Наши ребята со всей внимательностью с этим работают. Механизм [оказания помощи] выверен, все продвигается по секундам. Ребята проверенные, ребята подготовленные. Очень приятно работать с такой командой. Я вам от души это говорю", - отметил глава МЧС.

Об эвакуации граждан СНГ

Россия готова оказать помощь в эвакуации граждан стран СНГ, пожелавших покинуть сектор Газа, заявил глава МЧС России.

"На сегодняшний день мы имеем информацию, что хотели перейти [КПП "Рафах"] совместно с российскими гражданами и граждане стран бывшего Советского Союза. Мы никому не отказываем. Конечно, заберем и привезем их", - сказал он.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 169 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве.