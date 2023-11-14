Россия заявила о готовности помочь в эвакуации из сектора Газа граждан стран СНГ

Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил о наличии информации о желающих перейти КПП "Рафах" совместно с россиянами представителей государств бывшего Советского Союза

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия готова оказать помощь в эвакуации граждан стран СНГ, пожелавших покинуть сектор Газа. Об этом сообщил ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

"На сегодняшний день мы имеем информацию, что хотели перейти [КПП "Рафах"] совместно с российскими гражданами и граждане стран бывшего Советского Союза. Мы никому не отказываем. Конечно, заберем и привезем их", - сказал он.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве.