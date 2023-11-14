14 ноября, 17:21

В Удмуртии в 2024 году появится сеть центров для пациентов с диабетом

Всего в республике под наблюдением врачей с таким диагнозом находятся более 50 тыс. человек

ТАСС, 14 ноября. Удмуртия в 2024 году создаст в регионе сеть эндокринологических центров для пациентов с сахарным диабетом. Они появятся во всех городах и нескольких поселках, сообщает пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

В этом году в Ижевске начал работать региональный центр на базе Республиканской клинической больницы №1, где пациентам оказывают мультидисциплинарную помощь. "Следующий этап - это создание межрайонных центров, которые в 2024 году будут созданы в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Игре, Уве, Глазове и Можге. Их цель - оказание квалифицированной помощи на местах. Конечно, проект подразумевает и оснащение структурных подразделений кадрами и оборудованием, будет расширена сеть кабинетов диабетической стопы, и, что очень важно, будет расширена сеть школ сахарного диабета", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко.

По ее словам, сеть центров появится по федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом". Сейчас в республике под наблюдением врачей с таким диагнозом находятся более 50 тыс. человек, примерно 3,5 тыс. случаев выявляются ежегодно.

В министерстве добавили, что на повышение приверженности пациентов к лечению и их осознанному отношению к своей болезни направлено развитие школ диабета, которые будут открыты, в том числе при эндокринологических центрах. Там будут проводить интерактивные занятия в небольших группах, где пациентов обучат правильному питанию, схемам приема лекарств, профилактике развития осложнений. Сейчас такие школы уже действуют на базе Первой РКБ и ижевской Городской клинической больницы №6. 

Теги:
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