14 ноября, 15:47

Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в стране контролируемой

Привито 77,5% подлежащих вакцинации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация по кори в России контролируемая, рост заболеваемости в некоторых регионах происходит преимущественно за счет непривитых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем традиционный для кори. В некоторых регионах РФ рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что во всех регионах с апреля текущего года проводится так называемая подчищающая иммунизация - вакцинация непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. "Эта мера позволяет укрепить коллективный иммунитет против кори. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации. Таким образом, за последние 4 месяца отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости корью", - сказано в сообщении.

Групповые очаги заболевания корью в течение года наблюдались среди групп населения, отказывающихся от прививок (например, по религиозным причинам), добавили в Роспотребнадзоре. "В случаях подозрения на корь незамедлительно проводится эпидемиологическое расследование, а если получено подтверждение заболевания - проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Благодаря этим мерам свыше 84% очагов заболеваемости были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения", - сообщили в ведомстве.

  

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