Путин поручил поддерживать и развивать киберспорт на Дальнем Востоке

В частности, президент поручил развивать региональные киберспортивные центры и предусмотреть проведение ежегодного международного турнира на территории ДФО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку и развитие киберспорта на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщается на сайте Кремля.

"С привлечением ведущих организаций (в том числе с государственным участием), осуществляющих деятельность в области информационных технологий, с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку и развитие компьютерного спорта на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) .

В частности, глава государства поручил развивать региональные киберспортивные центры и предусмотреть проведение ежегодного международного турнира на территории ДФО.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад на эту тему президент ожидает до 15 декабря 2023 года, далее - раз в год.

30 мая во время осмотра выставки "Развитие креативной экономики в России" Путин отметил, что жителей Дальнего Востока могут заинтересовать соревнования на базе компьютерных игр, поскольку возможностей для занятий обычным спортом в регионе "пока не хватает". Представительница одной из компаний тогда предложила главе государства проводить ежегодный киберспортивный турнир, заверив, что они готовы развивать это направление "от Дальнего Востока до Калининграда".

Уже в августе президент России поручил Агентству стратегических инициатив, правительству и губернаторам регионов Дальнего Востока и Арктики обеспечить ежегодную подготовку и проведение международного турнира по киберспорту на Дальнем Востоке.