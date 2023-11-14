Более 600 человек зарегистрировались на международный Каспийский цифровой форум

Мероприятие пройдет в Дагестане с 16 по 18 ноября

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 600 человек прошли регистрацию на международный Каспийский цифровой форум. Его участниками станут представители IT-бизнеса и профильных органов власти из Ирана, Туркменистана, Узбекистана и регионов РФ, сообщил журналистам министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

"Зарегистрировались чуть более 600 человек. Это и федеральные и региональные руководители. Среди них зарубежные представители. У нас будет один из почетных гостей - заместитель министра связи цифровых технологий Исламской Республики Иран и его советник", - сказал Гамзатов.

Министр добавил, что участниками форума станут также представители из Туркменистана, Узбекистана, соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа, Тульской, Воронежской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края. В мероприятии примет участие министр цифрового развития России Максут Шадаев, глава региона Сергей Меликов, посол по особым поручениям МИД России Михаил Петраков.

В этом году форум будет посвящен укреплению сотрудничества между прикаспийскими странами, определению необходимых шагов для преодоления барьеров при реализации международного проекта "Север - Юг". Представители стран-участниц будут распределены на отраслевые рабочие группы, в рамках которых обменяются текущим статусом готовности стран к реализации проекта в части нормативной базы, технологических и технических возможностей, материальной и ресурсной составляющих. Эксперты IT-сферы поделятся успешными проектами и обсудят меры для развития отрасли. Лучшие решения выберут на пленарном совещании для дальнейшей реализации.

Международный Каспийский цифровой форум пройдет в Дагестане с 16 по 18 ноября. Мероприятие проводится при поддержке Минцифры России и правительства Дагестана. Информационным партнером форума выступает проект ТАСС "Это Кавказ".