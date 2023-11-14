Спецборт МЧС со второй группой эвакуированных россиян вылетел из Каира в Москву

На его борту находятся почти 100 человек

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан РФ, вынужденно покинувших сектор Газа, вылетел из Каира в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Спецборт доставит почти 100 человек, которые в понедельник перешли из Газы через КПП "Рафах". Это вторая группа граждан РФ, эвакуированная из Газы.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 169 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве.

Как сообщил ТАСС глава МЧС России Александр Куренков, передовая группа ведомства работает на пункте пропуска постоянно для оказания помощи выходящим россиянам, "механизм выверен", и будет работать до тех пор, пока последний россиянин не покинет сектор Газа. "Мы будем летать, двигаться, а работа всей передовой группы МЧС будет продолжаться столько, сколько нужно. До последнего человека. Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать этого одного человека, российского гражданина", - сказал он.

Глава МЧС подчеркнул, что и операция по эвакуации россиян из Газы будет считать успешной лишь тогда, когда ее территорию покинет последний гражданин России. Отработан маршрут от КПП "Рафах" до аэропорта Домодедово. После отдыха в Каире людей самолетами Ил-76 доставляют в Домодедово, где также развернут оперативный штаб, а в оказании содействия задействованы таможенная и пограничная службы, МВД, Минздрав, МИД, правительство Московской области. "Люди прилетают на территорию Московской области, и они размещаются в ПВР на территории Московской области. Все обеспечение берет на себя Московская область как субъект непосредственного пребывания этих беженцев", - сказал Куренков. Эвакуированные психологически перегружены, многие обезвожены.