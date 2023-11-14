14 ноября, 16:04

В департаменте здравоохранения Москвы заверили, что в городе достаточно вакцин от кори

Случай кори ранее выявили у студента факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московские медицинские организации имеют в запасе достаточное количество вакцин от кори, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В настоящий момент в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, имеется достаточное количество вакцин для иммунизации населения против коревой инфекции", - сказали в пресс-службе.

Ранее случай кори был выявлен у студента факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. В связи с этим занятия на факультете переведены на дистанционный режим. 

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