14 ноября, 16:09
Военная операция на Украине

Глава Северной Осетии наградил медалями "Во Славу Осетии" участников СВО

В частности, награду вручили военнослужащему Вооруженных Сил России Алексею Габараеву

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил высшие государственные награды республики - медали "Во Славу Осетии" - участникам специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"За исполнение воинского долга при проведении Российской Федерацией специальной военной операции медали "Во Славу Осетии" удостоен военнослужащий Вооруженных Сил России Алексей Габараев", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии поздравил Алексея Габараева с заслуженной наградой, отметив мужество, ответственное отношение к службе и силу духа бойца, пожелав ему здоровья и дальнейших успехов.

Медалью "Во Славу Осетию" также награжден военнослужащий, участник СВО Гамат Гаглоев. 

Теги:
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная ОсетияВоенная операция на Украине
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