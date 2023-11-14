В ДНР открылась первая школа для больных сахарным диабетом

На базе образовательного учреждения слушателям расскажут, какой вести образ жизни с заболеванием, как правильно питаться, какие могут быть осложнения при несоблюдении рекомендаций

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Первая школа для больных сахарным диабетом, которая открылась на базе клинического территориального медобъединения, начала работу в Донецкой Народной Республике. Участники проекта узнают, как правильно питаться и какой образ жизни вести при наличии данного заболевания, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

"В настоящее время Министерство здравоохранения ДНР разрабатывает региональную программу "Борьба с сахарным диабетом" согласно указу президента Российской Федерации, которая направлена на предупреждение развития заболевания, а также на помощь людям, которым уже поставлен данный диагноз. А школа - это первая ступень, которая должна помочь жителям республики, уже столкнувшимся, к сожалению, с проблемой сахарного диабета, улучшить качество своей жизни. Данная школа - первая. В ближайшем будущем такие школы будут открываться и в других городах республики", - написал Гарцев после посещения образовательного проекта.

На базе школы пациентам с сахарным диабетом рассказывают, какой вести образ жизни с заболеванием, как правильно питаться, какие могут быть осложнения при несоблюдении рекомендаций.

Число больных сахарным диабетом старше 18 лет в регионе составляет около 77 тыс., из них 12 тыс. нуждаются в инсулинотерапии.

С 1991 года 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. В России, по данным Минздрава, в 2022 году под наблюдением медиков находились около 5,3 млн россиян с сахарным диабетом.