14 ноября, 16:18
Военная операция на Украине

Воробьев вручил медали "За храбрость" добровольцам из отряда "Барс"

После награждения губернатор Московской области пообщался с героями и их близкими

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали "За храбрость" II степени добровольцам подразделения "Барс", участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Каждый из вас - смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд "Барс" на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку. Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтеров. Знаю, что многие из ребят, возвращающиеся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас", - привели в тексте слова Воробьева.

В пресс-службе уточнили, что за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, указом президента РФ бойцы награждены медалями "За храбрость" II степени.

Отмечается, что на церемонию награждения герои приехали с женами, детьми и родителями. После награждения губернатор пообщался с героями и их близкими.

В материале поясняется, что медаль "За храбрость" была учреждена указом президента РФ в марте этого года. Ею награждают тех, кто проявил храбрость и мужество в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияВоенная операция на Украине
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