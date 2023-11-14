На северо-востоке Москвы завершили капремонт дома 1976 года постройки

Специалисты привели в порядок фасад и крышу здания

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дом № 21 на улице Декабристов обновили в рамках столичной программы капитального ремонта, на объекте был выполнен комплекс работ по капремонту фасада и крыши, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) Москвы.

"Дом № 21 на улице Декабристов - отличный пример архитектуры советского периода. В 2023 году привели в порядок его фасад и крышу, создали новый эстетический портрет. Восстанавливали облик объекта с помощью передовой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот метод очень эффективный и надежный. Благодаря стекловолокнистой структуре состав, нанесенный на фасадный плоскости, прослужит не менее 30 лет. И все это время дом будет красивым и теплым", - сказал замначальника производственного технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что работы по восстановлению фасада начались с тщательной расчистки плоскостей от старой краски, штукатурки, а также расчистки межпанельных швов от старого заполнения. На следующем этапе места намокания обработали антисептическими растворами, выполнили укладку высокоэффективного утеплителя и произвели затирку межпанельных швов. Экраны и фронтальные стены лоджий, которые изначально были облицованы ячеистой плиткой, восстановили с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. По окончании полного цикла подготовительных мероприятий на стены нанесли новый штукатурно-окрасочный слой и произвели герметизацию межпанельных швов двухкомпонентный герметиком.

"Новое цветовое решение - нейтрально-серые стены дома теперь приобрели апельсиновый и цветочно-желтый цвет. На завершающем этапе капитального ремонта фасада заменили новые входные двери, в местах общего пользования установили новые современные пластиковые стеклопакеты, отремонтировали цоколь и откосы, а также выполнили устройство новой асфальтобетонной отмостки. Кроме того, большой объем работ проведен в рамках капитального ремонта крыши. Мастера заново отлили стяжку, а поверх нее уложили полимерно-битумный материал, который часто называют "направляемой кровлей", так как он мягкий. В основу данного современного материала входит полиэстер, помогающий выдерживать резкие перепады температур", - добавили в фонде.

Дом был построен в 1976 году по типовому проекту. Входные группы здания акцентированы декоративными решетками, на дворовом фасаде прямоугольные окна размещены со смещением через один этаж относительно оси, лоджии расположены на уличных и торцевых фасадах.