В Москве вручили премии на Шестом профессорском форуме

Премию "Лидер высшего образования" учредили для многолетних руководителей вузов, внесших наиболее значительный вклад в развитие высшего образования

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премии "Ректор, декан и профессор года", а также премия "Лидер высшего образования" были торжественно вручены на Шестом профессорском форуме "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики". Собрание проходило в доме правительства Москвы.

Премия "Лидер высшего образования" присуждена в 2023 году впервые. Она учреждена для многолетних руководителей вузов, внесших наиболее значительный вклад в развитие высшего образования.

Первыми лауреатами, которым награда торжественно вручена, стали президент Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Владимир Филиппов, ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ Анатолий Торкунов, ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова Владимир Малышев и ректор Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Минздрава РФ Петр Глыбочко.

Трое других лауреатов - ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко - не смогли присутствовать лично.

Ректоры, деканы и профессора

Премия "Ректор года" присуждена уже в шестой раз руководителям высших учебных заведений, расположенных на территории РФ за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2023 году лауреатами премии стали семь человек: ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал, ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов, ректор Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина Оксана Шумакова, ректор Казанского юридического института МВД РФ Фоат Зиннуров и ректор Хабаровского государственного института культуры Сергей Скоринов.

Премии "Декан года" удостоены 15 человек, премии "Профессор года" - 95 человек.

Шестой профессорский форум проходит 14-16 ноября на площадках правительства Москвы, Общественной палаты РФ, Российской академии образования и ведущих университетов страны. Он является площадкой для конструктивного диалога представителей власти, научного, ректорского и академического корпусов, общественных деятелей, лидеров бизнес-сообществ. Ключевая цель мероприятие - выработка стратегии продвижения науки и образования как фундаментальных основ для подготовки кадров, необходимых для инновационной и устойчивой экономики страны.