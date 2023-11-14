Иск группы турецких граждан против Нетаньяху еще не направили в МУС

Как сообщил адвокат Бурак Бекироглу, который является одним из трех инициаторов этой петиции, документ находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции

АНКАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Иск группы турецких граждан против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху еще не направлен в Международный уголовный суд (МУС), он находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции. Об этом сообщил ТАСС адвокат Бурак Бекироглу, который является одним из трех инициаторов петиции.

"Мы передали свое заявление в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула для отправки в прокуратуру МУС. Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно в свою очередь направит физическую версию нашей заявки в прокуратуру МУС. Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели", - сказал собеседник агентства.

Инициаторы иска против Нетаньяху рассчитывают на начало расследования против премьера Израиля, чтобы "замедлить насилие" в Газе, добавил Бекироглу.