В Димитриевских чтениях в Ростовской области приняли участие более 2,5 тыс. человек

Как отметил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко, темой форума выбрали "Патриотизм и основы духовно-нравственных ценностей: Русский выбор", поскольку сейчас Россия проходит испытание на государственную, территориальную и духовно-нравственную цельность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. представителей духовенства, системы образования и студенчества приняли участие в прошедших в Ростовской области Димитриевских образовательных чтениях. На пленарном заседании, которое прошло в формате работы пяти диалоговых площадок, обсуждалась тема "Патриотизм и основы духовно-нравственных ценностей: Русский выбор", передает корреспондент ТАСС.

Пленарное заседание форума впервые прошло в новом формате - дискуссии организовали одновременно на пяти площадках в различных муниципалитетах региона. К работе подключились представители депутатского корпуса Ростовской области, органы местного самоуправления муниципалитетов, вузы, образовательные учреждения, в том числе казачьи кадетские корпуса, учреждения культуры - всего более 2,5 тыс. человек. Участники обсудили вопросы и несколько инициатив, которые могут лечь в основу нормативных актов.

Как отметил на пленарном заседании председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, тема для обсуждения выбрана неслучайно, так как Россия проходит сложное рубежное испытание, от результата которого зависит будущее следующих поколений. "Россия сегодня действительно проходит испытание и на государственную, и на территориальную, и на духовно-нравственную цельность. Мне кажется, что дела, радения, идеи именно тогда становятся созидательными, когда в их основе лежат нравственные и ценностные смыслы. Это справедливо для любой деятельности, но прежде всего - для государственного служения", - отметил Ищенко.

На форуме представили несколько инициатив. В частности, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в целях улучшения демографии предложил региональным властям поучаствовать в пилотном проекте, который в нескольких регионах России Всемирный русский народный собор запускает совместно с Министерством строительства. Речь идет о выделении земельных участков с коммуникациями для строительства комфортных домов для молодых многодетных семей. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий назвал необходимостью приведения правовых норм в соответствие с положениями Указа президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Димитриевские образовательные чтения - крупнейший на Юге России церковно-общественный форум, который каждый год объединяет представителей Церкви, работников науки и культуры, деятелей образования, представителей власти. Чтения организовываются при участии всех структур Донской митрополии, а также при поддержке правительства региона, министерства культуры и министерства общего и профессионального образования Ростовской области.