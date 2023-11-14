На Украине заочно приговорили к 10 годам российского публициста Гаспаряна

Суд признал его виновным в публичных призывах к геноциду украинского народа, насильственной смене конституционного строя, изменению территории и государственной границы страны, сообщил представлявший обвинение прокурор Александр Сафарян

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Суд в Киеве заочно приговорил к 10 годам тюрьмы российского публициста и писателя Армена Гаспаряна, которого украинские власти обвинили в "призывах к геноциду украинского народа" и к насильственной смене власти на Украине из-за книги, вышедшей в 2018 году. Об этом сообщил представлявший обвинение прокурор Александр Сафарян.

"Суд признал виновным Армена Гаспаряна в публичных призывах к геноциду украинского народа, насильственной смене конституционного строя, изменению территории и государственной границы Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - приводит слова Сафаряна агентство Укринформ.

Он пояснил, что дело против Гаспаряна было заведено из-за тезисов, изложенных в его книге "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков". При этом книга вышла в 2018 году, а уголовное дело открыто на Украине в 2022-м.