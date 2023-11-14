На выставке "Россия" обсудили молодежные инициативы по охране водных ресурсов

Всего в России насчитывается 10 действующих молодежных водных сообществ в разных регионах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Молодежные инициативы в вопросах рационального водопользования и заботы о водных ресурсах стали предметом обсуждения на Международной выставке-форуме "Россия". Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов, в одном из павильонов Минприроды РФ на ВДНХ, "Природограде", собрались школьники, студенты, молодые ученые и специалисты - участники молодежных водных сообществ.

"На встрече участники молодежных водных сообществ рассказали, что им удалось организовать свыше 60 мероприятий регионального и федерального уровней: проведение флешмобов, экологических акций, конференций, семинаров, круглых столов, экологических игр. Благодаря усилиям активистов в Магаданской области появился новый экологический праздник - День Охотского моря. На очереди - День реки Пехорки, Клязьмы, Невы", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в стране насчитывается 10 действующих молодежных водных сообществ в разных регионах. Первые молодежные водные сообщества появились в 2022 году как продолжение деятельности участников Российского открытого молодежного водного конкурса. Организатором конкурса при поддержке Росводресурсов является Институт консалтинга экологических проектов.

"Росводресурсы поддерживают Российский открытый молодежный водный конкурс с 2004 года. У ребят, которые исследуют водные объекты своей малой родины, большие перспективы. Сегодня, находясь на выставке национальных достижений, они понимают, что могут стать частью следующих", - сказал руководитель агентства Дмитрий Кириллов.

Как рассказала руководитель конкурса Наталья Давыдова, каждый год в нем участвуют 2 тыс. молодых людей, которые реализуют примерно 1,5 тыс. проектов по охране и восстановлению водных объектов. "Как раз через Водный конкурс, через молодежные водные сообщества мы растим поколение, на которое потом страна будет опираться. Чтобы наши водные ресурсы были источником благосостояния народа, помогали решать острые климатические и экологические вопросы, важно уже сейчас формировать научный потенциал и кадровый резерв из талантливой молодежи", - отметила Давыдова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.