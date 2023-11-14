14 ноября, 17:53

Во Франции число живущих за чертой бедности выросло на полмиллиона после пандемии

Оно достигло 9,1 млн человек

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Число людей, проживающих за чертой бедности во Франции, выросло более чем на 500 тыс. после эпидемии COVID-19 в 2021 году, несмотря на принятые властями масштабные меры государственной поддержки. Об этом говорится в отчете Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Согласно отчету, 9,1 млн человек проживали за чертой бедности, которая в 2021 году составила €1 158 в месяц для одного человека. При этом в 2020 году таковых насчитывалось 8,5 млн, а в 2019 году, до пандемии, - 8,9 млн.

Среди безработных доля живущих за чертой бедности в 2021 году выросла на 1,9 процентного пункта (п. п.), до 35,1%, тогда как среди работающих бедными считались 7,4% граждан (+0,5 п. п.). При этом больше всего пострадали семьи с двумя или тремя детьми.

"Хотя динамика в период с 2019 по 2020 год остается неопределенной, в силу специфических условий проведения опросов в 2020 году и неустойчивости показателей в этот нетипичный год Франция вышла из периода эпидемии COVID-19 в 2021 году с более высоким уровнем бедности, чем на момент его начала", - говорится в отчете.

Исследователи отмечают, что решение властей прекратить субсидии и отказаться от увеличения ежегодного пособия перед началом учебного года сильно сказалось на росте числа бедных. Кроме того, переоценка социальных выплат производилась на основе данных по инфляции за 2020 год (0,5%), тогда как в 2021 году цены выросли в среднем на 1,6%.

Рост неравенства

Если уровень жизни 20% наименее обеспеченных граждан снизился еще больше, то 20% самых богатых французов, напротив, стали жить даже лучше. Их доходы оказались в 4,45 раза выше, чем у самых бедных, после возобновления деловой активности в стране, тогда как далеко не все люди с малым достатком смогли найти себе работу после кризиса пандемии.

"События 2021 года показывают, что политика [президента] Эмманюэля Макрона, особенно в вопросах налогообложения, усугубила неравенство. И цифры, вероятно, будут еще хуже в 2022 и 2023 годах, когда инфляция достигнет 6% и вступит в силу новая реформа пособий по безработице", - приводит газета Le Monde слова депутата от Социалистической партии Артюра Делапорта.

В 2021 году министр-делегат по вопросам бюджетной политики Оливье Дюссо заявил агентству AFP, что эпидемия COVID-19 обошлась французскому бюджету в 158 млрд евро в 2020 году - как из-за спада деловой активности на фоне вынужденной самоизоляции, так и из-за мер поддержки граждан. В 2022 году в интервью газете Les Echos он заявил, что за три года санитарного кризиса власти потратили только на меры поддержки населения и бизнеса около 140 млрд евро - 70 млрд евро в 2020 году, 60 млрд евро в 2021 году и примерно 10 млрд евро в 2022 году. 

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