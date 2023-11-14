14 ноября, 17:50

Во Владимире запустили социальный проект для адаптации воспитанников детских домов

Его реализация рассчитана на два этапа - от работы с психологом до трудоустройства

ТАСС, 14 ноября. Пилотный проект "Адаптация. Путь в жизнь" для социализации, выбора профессии и дальнейшего трудоустройства воспитанников детских домов запустили во Владимирской области. Проект внедряется во Владимире и Суздале, в дальнейшем он будет масштабирован на весь регион, сообщили в пресс-службе облправительства.

"Правительство Владимирской области, министерство образования и молодежной политики и группа компаний Delavant 14 ноября запускают совместный социальный проект "Адаптация. Путь в жизнь". Он нацелен на социализацию, профориентацию и последующее трудоустройство воспитанников детских домов общего и коррекционного профилей Владимира и Суздаля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реализация пилотного проекта рассчитана на два этапа. На первом из них с детьми будут работать психологи, специалисты в области прикладного анализа поведения, арт-терапевты. "Эксперты проведут психологическую диагностику, помогут воспитанникам детских домов улучшить коммуникационные навыки и обрести уверенность в себе. На основе оценки навыков детей будут разработаны индивидуальные обучающие стратегии", - уточнили в правительстве региона.

На втором этапе для детей запустят занятия в мастерских Владимирского экономико-технологического колледжа, практику с возможным последующим трудоустройством организуют на хлебокомбинате Delavant. 

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РоссияВладимирская область
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