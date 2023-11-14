14 ноября, 18:15
Военная операция на Украине

Удмуртия распространит регвыплату на мобилизованных, заключивших контракт с МО РФ

Размер выплаты составит 50 тыс. рублей

ТАСС, 14 ноября. В Удмуртии приняли решение о предоставлении региональной выплаты в 50 тыс. рублей мобилизованным, которые заключили контракт с Министерством обороны России и находятся в зоне проведения специальной военной операции, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

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"Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем мобилизованным, которые находятся в зоне специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тыс. рублей", - сказал Бречалов.

Он отметил, что выплаты начнут производить с начала декабря, они будут касаться тех, кто уже заключил контракт, и тех, кто его заключит. 

Теги:
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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