14 ноября, 18:31

Молдавская митрополия сменит предстоятелей пяти приходов, перешедших в румынскую церковь

Санкциям подверглись настоятели церквей в городах Резина и Страшены, а также в двух селах в Старшинском и Яловенском районах

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Православная церковь Молдовы, которая является частью Русской православной церкви, освободила от должностей пятерых приходских священников, которые перешли в состав Румынской православной церкви. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Санкциям подверглись настоятели церквей в городах Резина и Страшены, а также в двух селах в Старшинском и Яловенском районах. Отмечается, что решение было принято "в связи с самовольным и неканоническим выходом из состава Кишиневской епархии", священнослужители "освобождаются от должности приходского священника и лишаются права совершать богослужения с 14 ноября 2023 года". Уточняется, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на заседании Священного синода.

В сентябре с призывом вливаться в ряды Румынской православной церкви выступила действующая на территории Молдавии Бессарабская митрополия Румынского патриархата. В этом же месяце к румынской церкви примкнули шестеро священнослужителей, которые затем были лишены молдавской митрополией церковного сана.

Православная церковь Молдовы была основана в 1813 году и насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилось представительство самоуправляемой Румынской православной церкви, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине. 

Теги:
РумынияМолдавия
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