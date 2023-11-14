В Удмуртии до 2026 года по соглашению с Минпросвещения РФ отремонтируют 18 школ

В 2023 году в республике планируют провести ремонт в более чем 20 образовательных учреждениях

ТАСС, 14 ноября. Ремонт 18 школ проведут в Удмуртии до 2026 года по соглашению с Министерством просвещения РФ, рассказал журналистам председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"У нас изначально было два переходящих объекта с 2023 года на 2024 год. Всего же у нас в следующем году и до 2026 года будет 18 объектов отремонтировано, это в рамках соглашения между республикой и Министерством просвещения РФ", - сказал Семенов.

Он отметил, что в 2023 году в республике планируется провести ремонт в более чем 20 школах. На 11 объектах он уже закончился, еще на 12 работы продолжаются.

"Где-то мы выявляем необходимость дополнительных работ по пожарной безопасности, где-то необходимо больше усилий на входную группу сделать, но в любом случае все работы у нас будут выполнены в этом году даже по тем двум объектам, где мы столкнулись с нерадивыми подрядчиками", - добавил председатель правительства республики.

Семенов добавил, что с такими компаниями контракты разрываются и предъявляются штрафные санкции.