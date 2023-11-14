14 ноября, 19:16

Шеф-повар Владимир Ревва стал победителем кулинарного чемпионата в Петербурге

Участники должны были в течение 120 минут приготовить три блюда на основе рецептов из кулинарных книг XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Шеф-повар из Санкт-Петербурга Владимир Ревва стал победителем III Кубка губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни". Об итогах завершившегося в городе кулинарного чемпионата сообщила пресс-служба комитета по внешним связям.

В 2023 году кубок стал уже международным мероприятием: за звание лучшего шеф-повара наряду с петербургскими кулинарами боролись профессионалы из Сербии, Дагестана, Башкирии, Перми, Хабаровска. "В категории "Профессионалы" места распределились следующим образом: золотой кубок и диплом за I место получил Владимир Ревва (Санкт-Петербург, ресторан "Ф.М. Достоевский"); серебряный кубок и диплом за II место получил Вячеслав Сухин (Хабаровск, ресторан "Дом"); бронзовый кубок и диплом за III место получил Дмитрий Конников (Санкт-Петербург, ресторан "Спагетти инцидент")", - говорится в сообщении комитета, который выступает одним из основных организаторов кубка.

Команды должны были из заранее определенного набора продуктов в течение 120 минут приготовить три блюда на основе рецептов из кулинарных книг XIX века, считающихся хрестоматийными для изучения петербургской кухни, - Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец и других авторов. Участники должны были обязательно использовать куриную печень и зеленые яблоки для приготовления закуски, филе судака и свежую морковь - для основного блюда, а на десерт представить "Лимонную бабу". Представители команд также провели презентацию созданных блюд перед профессиональным жюри, которое возглавил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Несколько участников также получили спецпризы организаторов.

В категории юниоров "золото" турнира и диплом за I место получила Олеся Хандусь (Морская техническая академия имени адмирала Д.Н. Сенявина, Санкт-Петербург); обладателем "серебра" и диплома за II место стала Надежда Фокина (колледж туризма Санкт-Петербурга); "бронзу" и диплом за III место завоевала Маргарита Шаляпина (Российский колледж традиционной культуры, Санкт-Петербург).

III Кубок губернатора "Лучший шеф-повар Петербургской кухни" проходил 13-14 ноября. Инициаторами мероприятия выступили комитет по внешним связям и комитет по развитию туризма при содействии представительства Федерации рестораторов и отельеров в Петербурге и Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров. Турнир является частью проекта правительства города "Петербургская кухня". 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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