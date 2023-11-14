Москвичей предупредили о возможной гололедице утром 15 ноября

Как сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Утром в среду в Москве ожидается переход температуры воздуха от нуля градусов в минусовые показатели, что может поспособствовать образованию гололедицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Переход температуры через 0 градусов по Цельсию в сторону отрицательных значений ожидается в столице утром 15 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.