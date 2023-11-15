14 ноября, 21:20

В Московском регионе ожидается похолодание

Прогнозируются морозы до 6 градусов днем и 9 градусов ночью, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Морозы до 4-6 градусов днем и 5-9 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе во второй половине недели. Однако это похолодание будет "приятным и радостным", рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода начнет заметно меняться. В ночь на четверг в Москве будет уже минус 1 - плюс 1 градус, по области - до минус 4 градусов. Днем тоже будет прохладно - от минус 2 до плюс 2 градусов. Дальше понижение температуры станет еще заметнее. В ночь на пятницу в Москве прогнозируется до минус 3-5 градусов, а по области - до 8 градусов мороза, днем максимум в регионе будет - до минус 2-6 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в выходные дни морозная погода сохранится - ночью будет до минус 4-9 градусов, а днем - до минус 1-6 градусов. Такой температурный фон на 2-2,5 градуса ниже нормы. Однако, несмотря на похолодание, погода будет хорошей.

"Переменная облачность, без осадков, солнышко, ветер слабый, легкий морозец. Это хорошая и радостная погода. Если сравнивать с прошлыми выходными, то понижение температуры будет почти на 10 градусов, но тогда было мрачно, серо. В эти дни погода будет гораздо приятнее", - отметил он. 

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