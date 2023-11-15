14 ноября, 21:32

В Дагестане на 20% выросло число паломников, совершающих малый хадж

Посещение святых для мусульман мест осуществляется прямыми чартерными рейсами дважды в неделю

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Число паломников, совершающих малый хадж из Дагестана выросло в 2023 году на 20%. Посещение святых для мусульман мест осуществляется прямыми чартерными рейсами дважды в неделю, сообщил ТАСС генеральный директор хадж-оператора Дагестана "Марва-Тур" Булат Курбанов.

"Каждые две недели вылетают чартерные рейсы на умра (малое паломничество к мекканской Каабе, которое может проводиться в любое время года). В месяц около 1 тыс. человек. В прошлом году в месяц вылетали около 800 человек",- сказал Курбанов.

Вылеты осуществляются прямым рейсом из Махачкалы в Саудовскую Аравию. Паломники приземляются в аэропорту Джидды, откуда отправляются в Мекку и Медину. 

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