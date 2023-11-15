Через КПП "Рафах" из сектора Газа эвакуировали третью группу граждан России

Группа состояла из 40 человек и членов семей, сообщили в МЧС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП "Рафах", сообщил журналистам руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

"Сегодня (во вторник) КПП "Рафах" пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей", - сказал он.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово.