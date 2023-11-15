14 ноября, 21:37,
обновлено 14 ноября, 21:47
Палестино-израильский конфликт

Через КПП "Рафах" из сектора Газа эвакуировали третью группу граждан России

Группа состояла из 40 человек и членов семей, сообщили в МЧС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП "Рафах", сообщил журналистам руководитель пресс-службы МЧС РФ Роман Охотенко.

Читайте также
Операция без сроков и закрытие больниц в Газе. Конфликт на Ближнем Востоке

"Сегодня (во вторник) КПП "Рафах" пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей", - сказал он.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация