Вузы Якутии разработают программу по ювелирному дизайну с камерунским университетом

Совместные исследования и учебные программы планируются в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ), Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) и Университет Дуалы (Камерун) планируют разработать совместную образовательную программу бакалавриата "Ювелирный дизайн". Об этом сообщил ТАСС первый проректор - проректор по молодежной политике АГИКИ Станислав Иванов.

"Делегация АГИКИ и СВФУ сейчас работает в Камеруне, прошли встречи в учебно-образовательных структурах Университета Дуалы, в том числе в Институте искусств и культуры в Нконгсамба. В вузе обучается порядка 60 тыс. студентов. Провели переговоры с институтом искусств и культуры африканского вуза об открытии программы тройного дипломирования по программе "Ювелирный дизайн", - рассказал Иванов.

Он уточнил, что совместные исследования и учебные программы планируются в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". В июне ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева, ректор СВФУ Анатолий Николаев со стороны России подписали договор сотрудничестве на полях саммита "Россия-Африка". В присутствии делегации российских вузов свою подпись в документе поставил ректор Университета Дуалы Маглуар Ондоа.

В африканском вузе при поддержке СВФУ состоялось открытие Центра изучения и исследования русского языка и культуры, где будет представлена в том числе и якутская культура. Первым мероприятием Центра стала персональная выставка преподавателя АГИКИ Сарданы Ивановой. Творчество Ивановой представит современное искусство Якутии, символизируя также сотрудничество трех вузов.

В рамках визита также состоялась первая международная выставка "Хомуруун-Камерун", которая направлена на активизацию творческих контактов между Россией и Камеруном. При сотрудничестве трех вузов создана международная научно-образовательная лаборатория исследования современных идентификационных процессов, трансформации культуры и развития культурно-креативных индустрий. В лаборатории совместно будут работать народные мастера, эксперты, ученые СВФУ, АГИКИ и Университета Дуалы.

АГИКИ и СВФУ совместно с Университетом Дуалы провели 22-23 июня в Якутске научный форум "Современные культурно-социальные вызовы и трансформация идентичности", организованный в рамках программы академического лидерства "Приоритет-2030" и международного научно-образовательного проекта "Тепло холода".