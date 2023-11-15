14 ноября, 22:05

Вузы Якутии разработают программу по ювелирному дизайну с камерунским университетом

Совместные исследования и учебные программы планируются в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ), Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) и Университет Дуалы (Камерун) планируют разработать совместную образовательную программу бакалавриата "Ювелирный дизайн". Об этом сообщил ТАСС первый проректор - проректор по молодежной политике АГИКИ Станислав Иванов.

"Делегация АГИКИ и СВФУ сейчас работает в Камеруне, прошли встречи в учебно-образовательных структурах Университета Дуалы, в том числе в Институте искусств и культуры в Нконгсамба. В вузе обучается порядка 60 тыс. студентов. Провели переговоры с институтом искусств и культуры африканского вуза об открытии программы тройного дипломирования по программе "Ювелирный дизайн", - рассказал Иванов.

Он уточнил, что совместные исследования и учебные программы планируются в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". В июне ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева, ректор СВФУ Анатолий Николаев со стороны России подписали договор сотрудничестве на полях саммита "Россия-Африка". В присутствии делегации российских вузов свою подпись в документе поставил ректор Университета Дуалы Маглуар Ондоа.

В африканском вузе при поддержке СВФУ состоялось открытие Центра изучения и исследования русского языка и культуры, где будет представлена в том числе и якутская культура. Первым мероприятием Центра стала персональная выставка преподавателя АГИКИ Сарданы Ивановой. Творчество Ивановой представит современное искусство Якутии, символизируя также сотрудничество трех вузов.

В рамках визита также состоялась первая международная выставка "Хомуруун-Камерун", которая направлена на активизацию творческих контактов между Россией и Камеруном. При сотрудничестве трех вузов создана международная научно-образовательная лаборатория исследования современных идентификационных процессов, трансформации культуры и развития культурно-креативных индустрий. В лаборатории совместно будут работать народные мастера, эксперты, ученые СВФУ, АГИКИ и Университета Дуалы.

АГИКИ и СВФУ совместно с Университетом Дуалы провели 22-23 июня в Якутске научный форум "Современные культурно-социальные вызовы и трансформация идентичности", организованный в рамках программы академического лидерства "Приоритет-2030" и международного научно-образовательного проекта "Тепло холода". 

Теги:
КамерунРоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация