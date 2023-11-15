Врачи "Аш-Шифы" в Газе заявили, что госпиталь превратился в "кладбище для больных"

В медучреждении находятся около 700 пациентов и 700 сотрудников, еще от 2 тыс. до 3 тыс. человек используют его как укрытие, сообщили медики

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа, в которой находятся около 4 тыс. человек, превратилась в "кладбище для больных". Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на врачей этого медучреждения.

По словам одного из них, сейчас больница "превратилась в настоящее кладбище для больных и раненых". Как отметили врачи, в больнице находятся около 700 пациентов и 700 сотрудников, еще от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Люди не могут уйти, так как слышат "близко звуки бомбардировок и стрельбы". "Выходить небезопасно. Оставаться небезопасно. Мы не знаем, что делать", - сказал один из врачей.

"Аш-Шифа" нуждается не менее чем в 10 тыс. литров топлива ежедневно, чтобы поддерживать работу, уточняют врачи, однако топливо так и не поступило.

27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель. Один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах 3 ноября сообщил, что в медучреждении работает только один из двух электрогенераторов. 11 ноября иранское агентство ISNA передало, что израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа", в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои. В тот же день Минздрав сектора Газа сообщил о приостановке операций в больнице из-за истощения запасов топлива.

В свою очередь представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные 12 ноября помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы, подчеркнув, что здание не блокировано. Однако директор учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг эту информацию. По его словам, в больнице отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг.

Накануне вечером пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому и родильному отделению, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек. Как позже заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, больница "Аш-Шифа" остается без электричества и воды уже три дня, в ней не работает стационарное отделение и число летальных исходов среди пациентов значительно возросло.