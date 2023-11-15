Египет сообщил о работе над эвакуацией 36 новорожденных из больницы "Аш-Шифа" в Газе

Министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар уточнил, что ведется координация действий с Палестинским обществом Красного Полумесяца

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Египет работает над тем, чтобы эвакуировать в медучреждения страны 36 новорожденных из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения республики Халед Абдель Гаффар.

"У нас есть 36 машин скорой помощи, оснащенных портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, которые ждут на границе, чтобы принять этих детей <...> и доставить их в наши больницы", - сказал он в интервью телеканалу CNN. По словам министра, Египет сейчас координирует работу с Палестинским обществом Красного Полумесяца.

"Мы должны быть готовы принять их немедленно. Время важно, и каждую минуту, мы понимаем, шансы потерять их (детей - прим. ТАСС) увеличиваются", - отметил Гаффар. Египетское общество Красного Полумесяца готово принять младенцев на контрольно-пропускном пункте "Рафах", уточнил министр.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на одного из врачей информировал, что почти 40 новорожденных в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа нуждаются в помощи. Медик заявил, что израильские военные работают над созданием портативных инкубаторов, однако им все равно понадобится электричество, которого в больнице нет. Врач настаивает на эвакуации младенцев, но, согласно его версии, армия Израиля не дает на это разрешения.