15 ноября, 00:06

В Красноярском крае и Якутии ожидаются редкие аномалии температуры

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этих регионах температура будет на 16-20 градусов выше климатической нормы в ближайшие дни

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Температура выше нормы прогнозируется практически на всей территории России в ближайшие дни. В Красноярском крае и Якутии аномалии будут достигать 16-20 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Почти на всей территории страны будут положительные аномалии. Почти вся территория на прогностической карте окрашена в красный и розовый цвет (эти цвета характеризуют положительные отклонения от нормы - прим. ТАСС). Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие, - Красноярский край и Якутия", - сказал он.

По словам Вильфанда, в этих регионах температура будет на 16-20 градусов выше климатической нормы в ближайшие дни. "В Туруханском районе Красноярского края, например, днем будет около 0 градусов, а в Якутске средняя температура с 15 по 19 ноября ночью будет минус 17-20 градусов, а днем - минус 8-12 градусов. Это невероятное тепло для этих регионов в ноябре", - сказал он.

Метеоролог рассказал, что регионы Урала и юга Западной Сибири ждет температура на 8-12 градусов выше нормы в ближайшие три дня. 

Теги:
РоссияКрасноярский крайВильфанд, Роман МенделевичРеспублика Саха (Якутия)
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