15 ноября, 00:21

В Пхеньяне прошел концерт в честь прибытия российской делегации

С российской стороны мероприятие посетили члены делегации, а также посол Александр Мацегора

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Концерт в честь прибытия в КНДР российской делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прошел во вторник в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На месте концерта царило чувство братства и любви к близким друзьям [из] России, которые нанесли визит в Пхеньян, чтобы углубить всесторонние обмен и сотрудничество, дальше укреплять дружбу и сплоченность, сотрудничество между двумя странами, поддерживая благородные замыслы глав КНДР и РФ", - информирует агентство.

На мероприятие были приглашены члены российской делегации, а также российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора. С корейской стороны присутствовали министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, руководящие работники различных министерств, указывает ЦТАК. На концерте были представлены "шедевры двух стран, полные [чувства] справедливости, патриотизма, мужества и романтизма".

"Концерт заслужил большую похвалу зрителей, внушая уверенность в том, что история и традиция дружбы между КНДР и РФ, которые появились и упрочились в ходе совместной борьбы с империализмом и за самостоятельность, будут непрестанно наследоваться и развиваться вместе с новой эпохой", - добавляет ЦТАК.

Во вторник российская делегация также возложила цветы к статуям бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ в столице КНДР. Помимо этого, возложив венок к Монументу освобождения, они почтили память павших воинов Красной армии, участвовавших в освобождении Кореи.

Российская делегация во главе с Козловым прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В российскую делегацию также входит глава Минспорта Олег Матыцин. В среду начались отраслевые переговоры в преддверии 10-го заседания межправкомиссии. По данным ЦТАК, стороны обсуждают практические вопросы сотрудничества в различных сферах. 

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